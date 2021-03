Monarchie in der Krise: Royales Interview wirft seine Schatten voraus

Royale Fernsehinterviews waren selten eine gute Idee. Als Prinzessin Diana vor 25 Jahren ihr sensationelles Interview ("Da waren drei in dieser Ehe. Es war ein wenig eng.") mit Martin Bashir führte, brach das einen Krieg mit dem Königshaus vom Zaun. Als Prinz Andrew 2019 mit der BBC-Journalistin Emily Maitlis sprach, führte das zum Ende seiner royalen Rolle. Bei dem Interview, das Prinz Harry und seine Frau Meghan mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey geführt haben, weiß man schon jetzt, dass die Sache nicht gut ausgehen kann.

Offener Angriff Meghans

In dem fast zweistündigen Gespräch, das der US-Fernsehsender CBS in der Nacht zum Montag ausgestrahlt hat, und das heute, Montag, um 13.50 Uhr auf ORF 1 zu sehen ist, greift Meghan die Royals frontal an. "Ich verstehe nicht", sagte sie in einem vorab veröffentlichten Clip, "wie sie nach all dieser Zeit erwarten können, dass wir noch immer still bleiben, wenn die Firma" – das Königshaus – "eine aktive Rolle dabei spielt, Unwahrheiten über uns aufrechtzuerhalten." Damit beschuldigt die Herzogin das Königshaus, Lügen in die Welt zu setzen. Laut dem Sprecher des Herzogspaars von Sussex soll es sich auch um eine "kalkulierte Schmutzkampagne" gehandelt haben, als Vorwürfe auftauchten, nach denen Meghan ihr Personal gemobbt haben soll: Das beruhe "auf irreführender und schädlicher Falschinformation".

Die Queen wird sich das Oprah-Interview nicht anschauen, sondern lässt sich die wichtigsten Punkte nach dem Frühstück am Montagmorgen berichten. Man befürchtet bei Hofe, dass Meghan die Rassen-Karte ziehen und das Königshaus des "institutionalisierten Rassismus" bezichtigen wird. Sollte die Herzogin allzu aggressiv auftreten, meldete die "Sunday Times", plane man im Palast schon Vergeltungsschläge. "Die Reaktion", wird eine unbekannt bleibende Quelle bei Hof zitiert, "hängt davon ab, ob sie Personen oder die Institution angreift. Die Institution kann das aushalten, Personen nicht. Die Institution führt keinen Krieg, die Sussexes führen Krieg."

Mögliche Vergeltungsschritte wären weitere Indiskretionen über die Herzogin. "Sie spielen mit Feuer", verlautet eine wiederum unbekannt bleibende Quelle, die über weitere Fehltritte von Meghan wissen will: "Es geht um hohen Einsatz, denn es könnte bei diesem Aufwasch noch viel herauskommen, was bisher nicht bekannt war." Schließlich, so die Sonntagszeitung, werde im Buckingham-Palast auch darüber nachgedacht, Harry und Meghan die herzoglichen Titel zu entziehen.

Es wäre besser, es käme nicht dazu. Der royale Schlagabtausch ist nicht nur ein peinliches Spektakel. Das jeweilige Bestehen darauf, das letzte Wort haben zu wollen, führt zwangsläufig zu Eskalationen, die die Institution selbst untergraben werden.

Jahrhundertelang folgte die Monarchie dem Motto "never complain, never explain": niemals jammern, niemals erklären. Die Strategie des würdevollen Schweigens hat Stürme ausgesessen. Stattdessen will man jetzt den Wind anfachen. Keine gute Idee.

Streit spaltet die Briten

Zu den wichtigsten Aufgaben der Monarchie zählt es, die Nation zu einen. Ein eskalierender Streit zwischen Königshaus und den Sussexes wird den entgegengesetzten Effekt haben und die Briten in verschiedene Lager spalten: eines, das in Meghan ein Vorbild und eine Märtyrerin sieht, und ein anderes, das ihr Intrige und Heuchelei vorwirft. "Die Monarchie sieht sich einer Krise gegenüber", befand die "Times" in einem Leitartikel, "die sie dauerhaft beflecken oder gar ihre Existenz bedrohen kann."

Artikel von Jochen Wittmann