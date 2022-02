Norwegens König Harald V. scheint ein spaßiger Opa zu sein. "Ich möchte dir für all die Male danken, als du mich zum Lachen gebracht hast. Und für unsere schönen Selfies", sagte seine Enkelin Prinzessin Ingrid Alexandra bei ihrer Konfirmation 2019 an ihren royalen Großvater gerichtet. Kommenden Montag, 21. Februar, dürften einige freudige Selfies in Oslo dazukommen: Dann wird der norwegische Monarch nämlich 85 Jahre alt.

König Harald betrachtet sein Amt als Lebensaufgabe – sein Wahlspruch "Alt for Norge" ("Alles für Norwegen") kommt also nicht von ungefähr. Seit 31 Jahren sitzt er auf dem Thron, der eines Tages an seinen Sohn Kronprinz Haakon (48) und danach irgendwann an die gerade volljährig gewordene Ingrid Alexandra übergehen wird. Bis diese am Zuge sind, bleibt Harald der ruhige Anker, auf den sich die Norwegerinnen und Norweger verlassen können. Denn auch wenn Harald das Leben mit Humor nimmt: Er erkennt, wenn es ernst wird. Zu Beginn der Coronakrise zum Beispiel, als er seine Landsleute zum Befolgen der ungeliebten Beschränkungen aufrief.

Oder nach den brutalen Anschlägen des Rechtsterroristen Anders Behring Breivik 2011 mit insgesamt 77 Toten, nach denen der König seine wohl schwierigste Rede hielt. "Ich halte an dem Glauben fest, dass Freiheit stärker ist als Furcht. Ich halte fest an dem Glauben an eine offene norwegische Demokratie und Gesellschaft", sagte Harald damals unter Tränen. Diese Worte trugen dazu bei, dass das norwegische Volk nicht mit Hass auf die Anschläge reagierte.

Geburtstag ohne große Feier

Die Norweger schätzen die Bodenständigkeit ihres Monarchen. Auch um seinen 85. Geburtstag macht Harald kein großes Spektakel. Er begeht seinen Ehrentag nur mit einer privaten Feier.

Harald kam am 21. Februar 1937 in der Gemeinde Asker bei Oslo zur Welt. Damals war er der erste in Norwegen geborene Prinz seit 567 Jahren. Im Zweiten Weltkrieg floh die Königsfamilie nach dem Einmarsch der Nazis 1940 ins Ausland, Harald als kleines Kind mit seiner Mutter Kronprinzessin Märtha und seinen beiden Schwestern erst nach Schweden und dann in die USA. Nach fünf Jahren der deutschen Besatzung kehrte die Familie unter Jubel nach Norwegen zurück, wo der junge Prinz Harald in den Folgejahren in Oslo zur Schule ging.

Begeisterter Sportler und Segler

Schon früh begeisterte sich Harald für den Sport und die Natur. Im Segeln trat er später bei drei Olympischen Spielen an, 1964 war er bei der Eröffnungsfeier in Tokio sogar Fahnenträger.

Stets an seiner Seite steht seit über einem halben Jahrhundert die Kaufmannstochter Sonja. Erst nach jahrelangem Zögern seines Vaters König Olav V. heiratete Harald die Bürgerliche im Jahr 1968. 1991 wurde er nach Olavs Tod schließlich Norwegens neuer König – als erst dritter Monarch seit der Unabhängigkeit 1905.