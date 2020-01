Model ohne Beine bei der Berliner Fashion Week

"Ich will Frauen ermutigen, die mit einer Behinderung leben", sagte sie. Berlin/Kitzbühel. Versace, die mit den Modeschöpfern Gianni und Donatella Versace verwandt ist, hat nach ihrem Unfall eine Karriere als Paralympics-Sportlerin aufgebaut und sitzt mittlerweile als Abgeordnete im italienischen Parlament. Sie wolle Frauen ermutigen, die vielleicht ein Körperteil verloren hätten oder beispielsweise ihre Haare wegen einer Krebsbehandlung. Schönheit sei viel mehr. "Ich sage immer: Wenn du eine schöne Jacke anziehst und ein wunderbares Lächeln aufsetzt, kannst du überall hin, auch mit Rollstuhl oder künstlichem Bein", sagte Versace.

Nach Sportalm Kitzbühel standen am Mittwoch noch die Shows der steirischen Kleidermacherin Lena Hoschek, ihrer Tiroler Branchenkollegin Rebekka Ruetz sowie des deutschen Modeschöpfers Kilian Kerner und des Labels Riani auf dem Programm. Mit Wolfgang Joop am Abend sollte der Laufsteg im Kraftwerk Berlin für diese Ausgabe der Berlin Fashion Week schließen. Die aus Wien stammende Designerin Marina Hoermanseder präsentiert ihre Herbst/Winter-Kollektion 2020 am Donnerstag im Neuzeit Ost, einem ehemaligen Industriegelände. Noch bis Freitag laufen zudem mehrere

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Joop Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.