Juni 1972: Die USA befinden sich im Krieg mit Vietnam, das berühmte Foto vom "Napalm-Mädchen" geht um die Welt. In der UNO ist der Umweltschutz Thema und wie man ihn finanziert. Das britische Königshaus trauert um den Herzog von Windsor, in Deutschlang jagt die Polizei die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und in Österreich löst die geplante Verlegung der VÖEST-Leitung nach Wien einen Sturm der Entrüstung aus … In alten OÖN-Zeitungsbänden zu blättern ist jedoch nicht nur höchst interessant,