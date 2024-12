Mittelfinger gezeigt: Aufregung um Armin Assinger bei Veranstaltung in Breitenfurt

Anlass war ein kontroverses Projekt: der Bau eines Primärversorgungszentrums und 310 Wohnungen, über das am Sonntag in einer Volksbefragung entschieden wird. Die Diskussion war emotional geladen, und Assinger selbst geriet dabei ins Zentrum der Kritik.

Die Veranstaltung war geprägt von hitzigen Debatten, in denen sich sowohl Projektbefürworter als auch Gegner teils scharf äußerten. Assinger, der durch die Diskussion führte, reagierte in einigen Momenten ebenfalls mit scharfen Worten auf Wortmeldungen aus dem Publikum. Nach knapp zwei Stunden zeigte der Moderator den Mittelfinger in Richtung des Publikums.

"Ist heute Millionenshow, Assinger?"

Der Hintergrund: Eine Frau hatte Assinger vorgeworfen, nicht neutral zu agieren. Daraufhin schilderte der Moderator einen Vorfall, der sich beim Betreten der Veranstaltung ereignet haben soll. Ein Mann habe ihm den Mittelfinger gezeigt und höhnisch gefragt: "Ist heute Millionenshow, Assinger?" Um dies zu verdeutlichen, demonstrierte Assinger die Geste auf der Bühne.

Michael Rami, Anwalt von Assingers Marketingagentur, betonte gegenüber mehreren Medien, dass Assinger lediglich den Vorfall nachgestellt habe. Der ORF distanzierte sich von der Veranstaltung. In einer Stellungnahme stellte der Sender klar: „Respektvolle Kommunikation gehört zu den obersten Prinzipien des ORF. Die angesprochene Veranstaltung steht jedoch in keinerlei Zusammenhang mit dem ORF oder Assingers Tätigkeiten für den Sender.“

