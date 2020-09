Mit Maskenpflicht und Fiebermessen: Wiener Modewoche im Corona-Modus

Anders als viele große Schauen in Paris, Mailand oder New York findet die Vienna Fashion Week in diesem Herbst tatsächlich und "in echt" statt. Wegen Corona dauert die Veranstaltung in ihrer zwölften Ausgabe nur bis Samstag.

Das Rahmenprogramm wurde reduziert, ebenso die Anzahl der Gäste: Statt Gedränge in den ersten Reihen bleibt heuer jeder zweite Platz leer. Es gibt Stationen mit Desinfektionsmitteln und zum Fiebermessen, vorherige Registrierung (eingelassen wird nur, wer sich rechtzeitig schriftlich angemeldet hat) und Maskenpflicht für alle, auch für die Models abseits des Laufstegs. Und After-Show-Partys gibt es diesen Herbst ebenfalls keine.

Absage war "keine Option"

In Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, zusammenzuhalten", betonen das Veranstalterteam Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank. Die Modewoche, ein wichtiges "Lebenszeichen" der heimischen Designerbranche, komplett ausfallen zu lassen, sei keine Option gewesen. Die Planung wurde laufend an die epidemiologische Lage angepasst.

Begonnen hat das Event Montagabend mit einer großen Eröffnungsshow und der Verleihung der Austrian Fashion Awards (AFA). Die Auszeichnung des Kulturministeriums ging an Susanne Bisovsky, deren Label 30-jähriges Jubiläum feiert.

Corona hat auch die Linzer Designerin Melissa Sigl nicht davon abgehalten, ihre Kollektion in Wien zu zeigen. "Wir sind heuer schon zum zweiten Mal dabei und es war immer ein großer Erfolg", erzählt sie den OÖNachrichten. "Letztes Jahr musste ich sogar einige Stücke nachnähen, so groß war die Nachfrage", sagt die 30-Jährige, die auf der Landstraße das Atelier "Lieblingsstücke" betreibt. Dort produziert sie eigene Entwürfe, schneidert aber auch nach Maß.

Melissa Sigl in ihrem Atelier Bild: privat

Lauter Lieblingsstücke

Und ihr Stil? "Zeitlose Kleidung mit raffinierten Schnitten", sagt die Linzerin, die vor allem Kleider, Röcke und Oberteile bei der Vienna Fashion Week zeigt. Ihre Kleider seien edel und trotzdem alltagstauglich – und je nach Arbeitsaufwand ab etwa 250 Euro zu haben. Die Farbpalette reicht dabei von Schwarz über Blau und Petrol bis zu Rottönen wie Bordeaux.

Mode zu machen, macht der gelernten Maßschneiderin "großen Spaß". Die Ideen holt sie sich dabei "von überall", wie Melissa Sigl erzählt. "Ich stöbere gern alles durch und lasse mich oft auch einfach von den Stoffen inspirieren. Erst kaufe ich den Stoff und dann schaue ich, was sich Tolles daraus machen lässt."

Das Programm

Die Vienna Fashion Week.20 im Wiener Museumsquartier dauert noch bis Samstag, 12. September. Die Show der Linzerin Melissa Sigl geht am Freitag, um 19 Uhr, über die Bühne.

Alle Informationen zu den Designern, zum Programm und den Tickets gibt es auf der Homepage unter www.mqvfw.com

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at