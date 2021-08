Mit dicken Pullis auf Kuschelkurs in den Herbst

Regen und Temperaturen um die 15 Grad Celsius lassen uns derzeit jeden Morgen frösteln. Die tägliche Suche nach kuschelig-warmer Herbstkleidung im Kasten ist damit eröffnet, und die Vorfreude auf den heurigen Modetrend Nummer eins wächst: Strick in allen erdenklichen Varianten ist in wie in den 80er-Jahren. Von Hauben, Pullovern und Cardigans über Strickkleider bis hin zu Hosen aus Wolle und Kaschmir dürfen wir uns heuer in weiche Naturfasern hüllen – und sind dabei modisch am letzten Stand.

Stricken ist in bei Jung und Alt

Wer will und kann, nimmt Wolle und Nadeln zur Hand und fertigt seine persönliche Herbstkollektion selbst an. Viele haben schon damit begonnen, wie Regina Hinterberger vom Linzer Handarbeitsstadl aufgefallen ist: "Das Geschäft mit Wolle für die kühle Jahreszeit geht seit Wochen gut. Auch junge Damen haben das Stricken wieder für sich entdeckt, viele bringen es sich mit YouTube-Videos selbst bei." Besonders beliebt sei dicke Wolle, mit der das gewünschte Kleidungsstück rasch fertiggestellt sei. "Der aktuelle Trend mit einfachen, kastenförmigen Schnitten kommt Handarbeitsanfängerinnen natürlich sehr entgegen", sagt Hinterberger.

Mitten in den Vorbereitungen für ihre Herbstkollektion ist Christina Huber-Prunthaller. Sie produziert und verkauft in ihrem Atelier MASI in der Linzer Waltherstraße Strickmode aus hochwertiger Merinowolle. Wer also nicht selbst stricken möchte, aber gern Pulli, Strickhose oder -rock in Maßanfertigung haben möchte, ist im Shop der Linzerin an der richtigen Adresse. "Hochmodern sind heuer vor allem die Farben Beige, Pastellblau, Gelb, Braun, Weißtöne, Grün und Bordeaux-Töne im Grobstrick", sagt die Expertin. Auch Zopfmuster in den unterschiedlichsten Varianten seien ein Muss für Modebewusste. Vor allem der beige Pullunder mit Zopf feiert laut Huber-Prunthaller ein Comeback. "Er ist übrigens ebenso wie die lange Strickjacke absolut businesstauglich", fügt sie hinzu. Wenn man eine schöne Seidenbluse dazu anzieht, hat man aus dem Kuschellook sofort eine edle Kombination gezaubert."

Potenzial zum Lieblingspulli

Für die Modeexpertin ist der Trend zu weiten, kuscheligen Teilen aus Wolle gut nachvollziehbar: "In einer unsicheren Zeit, wie wir sie jetzt mit Corona erleben, sehnen wir uns nach Geborgenheit und Wärme. Genau das drückt die Mode mit ihren weiten, warmen und kuscheligen Teilen aus." Huber-Prunthaller ist sicher, dass viele der Pullis dieser Saison Potenzial haben, über Jahre hinweg zu Lieblingsteilen zu werden.