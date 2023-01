Millionen von Kleidungsstücken beinahe ungenützt

Die Atacama-Wüste in Chile ist der Mode-Müllplatz der Welt. Auch Tonnen neuwertiger Ware mit Preiszetteln dran werden hier deponiert, weil die Teile niemand will. Dieses Foto wurde im November aufgenommen.

Eine Umfrage im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) und Greenpeace ergab, dass 185 Millionen Kleidungsstücke fast ungenützt in den heimischen Kästen lagern. "Es wird zu viel produziert und weggeworfen, Kleidung wird zu kurz getragen", betonte auch AK-Konsumforscherin Nina Tröger. Nur drei Prozent der Textilien weltweit würden recycelt. Es brauche Änderungen im Verhalten der Produzenten, Händler und Konsumenten.

Billig vor umweltfreundlich

Für die Erhebung, wie es in Österreichs Kleiderkästen aussieht, wurden 1506 Personen vom Institut Integral befragt. Jeder Zweite kauft demnach bei großen Modeketten oder in Onlineshops. Die meisten bezeichnen zwar lang tragbare und funktionelle Kleidung als wichtig, in der Realität sind aber günstige Preise für den Kauf ausschlaggebend. Dies, obwohl den Konsumentinnen und Konsumenten die Schattenseiten der Modebranche bewusst sind. Vier Fünftel der Befragten stimmten der Aussage zu, die Umwelt werde durch Kleiderüberproduktion massiv belastet und Fast Fashion sei ein großes Übel.

"In einer klimaverträglichen Welt kaufen wir keine Wegwerfkleidung, sondern können in vielen Geschäften Secondhandkleidung kaufen, Mode ausleihen und reparieren", meinte Panhuber. Für die Konsumenten brauche es mehr Transparenz über Materialien und Herstellung der Produkte. Außerdem müsse der Gütezeichen-Dschungel durch ein neues Gütezeichen-System ersetzt werden.

