Milliardärspaar: Luxushochzeit in Mumbai

Die Hochzeit des Sohns des reichsten Inders ist so groß, dass sie selbst royale Vermählungen in den Schatten stellt. Vor mehr als 130 Tagen feierten Anant Ambani (29) und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) mit einem Teil der Weltelite ihre erste Vorhochzeitsparty, heute will sich das Paar endlich das Jawort geben.

Geld spielt bei der Feier offenkundig keine Rolle – die Festivitäten sollen mehrere Hundert Millionen Euro kosten. Die spendiert der Vater des Bräutigams, Mukesh Ambani. Laut Forbes-Liste gilt der 67-jährige Unternehmenschef mit einem Vermögen von geschätzt 116 Milliarden Dollar als der reichste Mann Asiens. Auch die Familie der Braut ist sehr wohlhabend und besitzt ein Pharmaunternehmen.

Katy Perry und Justin Bieber

Zu den Vorfeierlichkeiten waren mehr als tausend Gäste geladen, darunter Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg und die Tochter des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, Ivanka Trump. Weiter ging es wenig später auf einer Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer mit Auftritten von Stars wie Katy Perry, David Guetta und den Backstreet Boys. Auch die Sänger Justin Bieber und Rihanna gaben ein Ständchen zum Besten.

Die große Hochzeitsfeier findet an diesem Wochenende in Mumbai im Ballsaal des "Jio World Convention Centre" statt. Die Mischung aus Hightech-Tempel und Märchenschloss lässt keine Wünsche offen. Die Gäste können in einem 26 Quadratmeter großen Hochzeitsaufzug fahren, in VIP-Lounges Champagner genießen und sich von preisgekrönten Köchen kulinarisch verwöhnen lassen. Als Dresscode ist "traditionell indisch" gewünscht.

