Mikro statt Fußball und Piste: Die Stargäste bei der Galanacht des Sports

Zwei Jahre musste sie pandemiebedingt pausieren, am 20. Jänner lädt die Galanacht des Sports wieder ins Linzer Brucknerhaus. Auch diesmal bietet die Traditionsveranstaltung, die von den OÖNachrichten gemeinsam mit der LIVA und der Unterstützung des Hauptsponsors Oberbank organisiert wird, eine Möglichkeit, viele Größen der Sportwelt persönlich zu erleben, teils in neuer Rolle, mit ungeahnten Talenten.

So ist etwa Hans Krankl, der am 14. Februar seinen 70er feiert, nicht nur als Fußball-Legende zu Gast, sondern auch singend auf der Bühne zu erleben. Als "Johann K." rockt er mit seiner Band "Monti Beton" den Mittleren Saal. "Wenn er singt, ist Krankl sehr diszipliniert und genauso ehrgeizig, wie er es als Fußballer gewesen ist. Vor einem Auftritt trainiert er wie vor einem Spiel", sagt Event-Tausendsassa Ralph "The Voice" Schader, der als jahrelanger Wegbegleiter Krankls dessen musikalische Dribblings ins Rampenlicht rückt.

Ski-Doppelweltmeisterin "Lizz" Görgl reüssiert jetzt als Sängerin. Bild: Amanda Clare PENISTON-BIRD

"Dancing Stars"-erprobte Gäste

Ski-Doppelweltmeisterin Lizz Görgl hat in der Musik sogar ein zweites Standbein gefunden: Acht Songs hat sie bereits in die Charts gebracht. Kostproben ihrer Leidenschaft abseits der Piste präsentiert die ehemalige Dancing-Stars-Teilnehmerin im Brucknerhaus. Das Tanzbein zu schwingen, verweigert Krankl hingegen konsequent: Sein Mitwirken an der ORF-Show als "Dancing Star" hat er nach eigenen Angaben schon mindestens zehn Mal verweigert: "Ich bin kein Tänzer. Da kann ich auch nicht lustig sein, wenn ich mich unwohl fühle", sagt der "Goleador".

Ski-Doppelweltmeisterin "Lizz" Görgl reüssiert jetzt als Sängerin. Bild: facebook

Auf sie trifft das gewiss nicht zu: Moderatorin Silvia Schneider, die es bei den "Dancing Stars" bis ins Finale schaffte. Der entdeckten Liebe zum Tanzparkett ist sie als Turniertänzerin treu geblieben. An ihrer Seite als Moderator im Brucknerhaus: Ö3-Mikromann Tom Walek. Den musikalischen Auftakt zur Galanacht gibt – mit einem Medley seiner Lieblingssongs – der Laakirchner Sänger Eric Papilaya. Eine Aufforderung zum Tanz kommt wieder vom bewährten pt art Orchester, bevor ab Mitternacht die Lokalmatadoren der "Folkshilfe" aufspielen.

Eric Papilaya gibt den Auftakt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Neues von "Folkshilfe" im März

Als die Truppe ("Mir laungts") 2018 bei der Sportlergala auftrat, heizte sie um 22 Uhr im kleineren Saal ein. Seitdem ist die Band auf Erfolgskurs und wird am 31. März ihr neues Album "Vivre" präsentieren. "Wir haben stärker den Drang gespürt, coole Lieder zu schreiben, uns auf das Schreiben zu konzentrieren, Geschichten zu erzählen, mit denen sich die Menschen identifizieren können, vielleicht sogar mit Geschichten aus meinem Leben, die mich betroffen haben", sagt Folkshilfe-Sänger Florian Ritt und attestiert dem neuen Album noch "viel mehr Substanz und Tiefgang" als früheren Songs.

Galanacht des Sports

Am Freitag, 20. Jänner, lädt die Galanacht des Sports ins Linzer Brucknerhaus. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei bei Ö-Ticket und im Brucknerhaus Linz im Service-Center von Montag bis Freitag, 10-18 Uhr, oder unter 0732 / 77 52 30 bzw. online: www.brucknerhaus.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper