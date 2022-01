Michelle Hunziker: Ehe-Aus im verflixten siebenten Jahr?

Lange Zeit galten sie als absolutes Traumpaar: Moderatorin Michelle Hunziker (44) und Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi (38). Damit könnte jetzt Schluss sein, wie italienische Medien spekulieren. Weder Hunziker noch ihr Management haben sich bisher dazu geäußert.

Angeblich gehen die Moderatorin und der italienische Mode-Erbe schon seit Längerem ihre eigenen Wege. Räumlich getrennt haben soll sich das Paar bereits im November des Vorjahres. Hunziker wohnt demnach mit den beiden gemeinsamen Töchtern Sole (8) und Celeste (6) in Mailand, er im Trussardi-Palazzo im rund 50 Kilometer entfernten Bergamo. Dort ist Tomaso Trussardi in der Nähe seiner Mutter Maria Luisa und kümmert sich um die Firma.

Zu Weihnachten sei Michelle Hunziker mit den Kindern zu Besuch gekommen, dann ist sie – ohne ihren Ehemann – in den Skiurlaub nach St. Kassian in Südtirol weitergefahren.

Beim italienischen TV-Sender Canale 5, für den Hunziker aktuell moderiert, soll die Trennung ein offenes Geheimnis sein. Auch in ZDF-Kreisen wurde Anfang November über eine Trennung spekuliert, als Hunziker mit Thomas Gottschalk in Nürnberg eine Sondersendung von "Wetten, dass ...?" moderierte. Zudem gibt Hunziker auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Die letzten Bilder mit ihrem Mann teilte sie im August.

Die Liebe dauerte 14 Jahre

14 Jahre waren die beiden ein Paar, 2014 wurde in Bergamo geheiratet. Wie die deutsche "Bild-Zeitung" berichtet, habe es zwischen dem Paar immer wieder Streit gegeben. Doch statt sich um seine Ehe zu bemühen, sei Tomaso immer träger geworden. Auch leide er seit dem Tod seines Vaters (1999) und seines Bruders (2003) an emotionalen Schwankungen. Ein Freund habe zudem erzählt, dass Hunziker erkannt habe, dass Tomaso ein reiches Muttersöhnchen sei. "Er ist ihr zu langweilig geworden", wird dieser Freund von der "Bild" zitiert, der auch wissen will, dass Michelles Ex-Mann – der italienische Sänger Eros Ramazzotti (58) – ihr nach der Trennung beisteht.

"Geht es mir nicht gut, zeige ich das nicht in der Öffentlichkeit. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück oder weine ins Kopfkissen", sagte Michelle Hunziker in einem Interview.

Und: "Ich möchte mich selbst überraschen. Aufhören, mich zwanghaft um alle zu kümmern und Raum und Zeit für mich selbst finden."

Die gebürtige Schweizerin hat sich offenbar auch von ihren langen Haaren getrennt und trägt jetzt Bob. "Eine Frau, die sich die Haare schneiden lässt, will ihr Leben ändern", sagte einst schon Coco Chanel.