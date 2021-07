Memoiren: Prinz Harry will intime Details veröffentlichen

Der Ex-Royal plant die Veröffentlichung eines Buches, wie der New Yorker Buchverlag Penguin Random House am Montag mitteilte. Die Ankündigung – ein weiterer Schlag Harrys gegen die britische Monarchie und seine Familie. Denn er ließ zuletzt keine Chance aus, um dem Palast zu zeigen, was er von ihm hält.

Im März hatten Harry und Meghan (39) in einem spektakulären Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus gerichtet. Außerdem gestand er keine richtige Beziehung zu seinem Vater, Prinz Charles (72), zu haben. Auch die Beziehung zu seinem Bruder Prinz William (39) ist schwer angeschlagen.

Harry teilte in einer Erklärung, die vom Verlag veröffentlicht wurde, mit: „Ich schreibe dies nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde, sondern als der Mann, der ich geworden bin.“ Indem er seine Geschichte erzähle, wolle er zeigen, „dass wir, egal woher wir kommen, mehr gemeinsam haben, als wir denken“.

Der New Yorker Verlagsriese beschrieb das für Ende kommenden Jahres angekündigte Buch als „intime und herzliche Memoiren von einer der faszinierendsten und einflussreichsten globalen Figuren unserer Zeit“. Den Erlös des Buches werde der Prinz für wohltätige Zwecke spenden.