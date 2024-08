Melinda Gates stieg aus Stiftung aus

Mit einer kurzen Mitteilung schockte das Ehepaar Gates im Mai 2021 die Welt: "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieben Bill und Melinda Gates damals.

Inzwischen ist die Scheidung vollzogen, und kurz vor ihrem 60. Geburtstag am kommenden Donnerstag ist Melinda Gates zudem auch noch aus der einflussreichen gemeinsamen Stiftung ausgeschieden. Sie wolle nun etwas Neues starten, vor allem zur Unterstützung von Frauen und Familien, und habe dafür 12,5 Milliarden Dollar (11,44 Mrd. Euro) zur Verfügung, teilte Gates mit. In Interviews macht Gates zudem deutlich, dass sie sich keineswegs aus der Öffentlichkeit zurückziehen will, sondern genau das Gegenteil der Fall sei. Auch im derzeit laufenden US-Wahlkampf bringt sie sich ein – und unterstützt öffentlich Kamala Harris, die bekanntlich Nachfolgerin von Präsident Joe Biden werden will.

Geboren wurde Gates 1964 in einfachen Verhältnissen in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Sie studierte Wirtschaft und Informatik an der Duke-Universität und heuerte danach beim Software-Giganten Microsoft an. Eines Tages bat sie bei Microsoft dann der Chef persönlich um ein Date. "Ich habe gesagt: ,Na ja, das ist mir jetzt nicht gerade spontan genug. Warum rufst du mich nicht vor dem Termin noch einmal an?‘", sagte dessen künftige Ehefrau damals.

Auf die Hochzeit 1994 folgten 27 Ehejahre, drei gemeinsame Kinder und der Aufbau der größten Privatstiftung der Welt, die seit ihrer Gründung 1999 viele Milliarden Dollar unter anderem im Kampf gegen Krankheiten wie Aids und Polio sowie für Bildung und Landwirtschaftshilfe gespendet hat.

