Mel C kündigt erneutes Comeback der Spice Girls an

Spice-Girls-Star Melanie Chisholm (46) hat ein erneutes Comeback der Frauenband in Aussicht gestellt. Die Spice Girls seien im Kontakt gewesen, erzählte Mel C am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Hamburger Reeperbahn-Festivals in Berlin. Die Frauen hätten es sogar geschafft, sich alle fünf zu treffen, was ein Wunder gewesen sei.

Im Corona-Ausnahmezustand in Großbritannien habe keine die Ausrede gehabt, sie sei nicht da. Die Band wolle wieder zusammen unterwegs sein. "Aber das wird ein paar Jahre dauern", so die Sängerin. Zuletzt waren die Spice Girls ("Wannabe") 2019 auf Tour.

Unter dem Titel "Melanie C" bringt Chisholm im Oktober ein neues Album heraus. Das Musikprojekt und auch das "Versagen beim Homeschooling" ihrer elf Jahre alten Tochter hätten sie im Lockdown beschäftigt. In der Coronazeit hat sie sich demnach auch mit den sozialen Medien angefreundet, zu denen sie früher eher eine Art Hassliebe hatte. "Das hat mir wirklich geholfen, nicht nur mit den Freunden und der Familie, sondern auch mit den Fans in Verbindung zu bleiben."

Die britische Sängerin ist beim Hamburger Reeperbahnfestival (16. bis 19. September) Mitglied der Jury des Musikpreises Anchor. Sie komme als Musikliebhaberin und Unterstützerin von jungen Talenten, sagte sie. Zu ihren Jurykollegen gehören der Seeed-Musiker Frank Delle und der Moderator Markus Kavka.