Meghans und Harrys Kind heißt Lilibet "Lili" Diana

Endlich wieder gute Nachrichten aus dem Umfeld des britischen Königshauses: "Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ihre Tochter Lilibet ,Lili‘ Diana Mountbatten-Windsor auf dieser Welt willkommen", erklärte gestern der Pressesprecher der beiden.

Die ehemalige US-Schauspielerin und Frau des britischen Prinzen brachte ihr zweites Kind am Freitag um 11:40 (Ortszeit) in Santa Barbara (Kalifornien) zur Welt. Das kleine Mädchen trägt damit den Vornamen ihrer verstorbenen Großmutter Diana sowie den Kosenamen, den ihre Urgroßmutter, Queen Elizabeth II., als Kind trug. In den vergangenen Monaten durchlebten die Royals schwierige Zeiten: Im März warfen Harry und Meghan in einem TV-Interview einzelnen Mitgliedern des Königshauses Rassismus und koloniale Untertöne vor, gaben aber auch Meghans Schwangerschaft bekannt. Im April starb dann Prinz Philip, Gemahl der Königin, mit 99 Jahren.