Meghan und Harry: Lächelnd zurück in Europa

Das Paar reiste für die von Harry ins Leben gerufenen "Invictus Games" ins niederländische Den Haag und lächelte dort gekonnt in die Kameras. Vor gut zwei Jahren hatte das Paar seine Pflichten als Royals niedergelegt und sich vom britischen Königshaus und aus Europa verabschiedet.

Vor der Ankunft in den Niederlanden hatten Harry und Meghan – zur Überraschung der Öffentlichkeit und einer Reisegruppe in Windsor – einen Stopp in der alten Heimat eingelegt. Erstmals seit dem Bruch mit der Royal Family trafen sie gemeinsam Queen Elizabeth II. wieder.