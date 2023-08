Meghan leistet Harry Schützenhilfe

Erstmals finden die 2014 durch Prinz Harry initiierten Invictus Games heuer in Deutschland statt. Ins Leben gerufen wurde der Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten. Unter dem Motto "A Home for Respect" begrüßt die Stadt Düsseldorf gemeinsam mit der Bundeswehr rund 500 Wettkämpfer aus 22 Nationen sowie rund 1000 Familienangehörige und Freunde zu Bewerben in insgesamt zehn Disziplinen.

Unterstützung im Doppelpack

Der jüngere Sohn des britischen Königs kündigte nun an, mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) wieder dabei zu sein. Die beiden hatten der Stadt bereits im vergangenen Jahr einen Besuch abgestattet. Der Afghanistan-Veteran Prinz Harry hält trotz seines Abschieds von den Royals und des damit verbundenen Verlusts seiner militärischen Ränge an dem Projekt fest. Die "Invictus Games" werden in diesem Jahr von 9. bis 16. September stattfinden.

Auf der Internetseite des britischen Palasts werden die beiden Ehepartner nicht mehr als "Königliche Hoheiten" geführt. Das Paar hatte freiwillig auf die Anrede verzichtet, als es im Frühling 2020 seine royalen Pflichten niedergelegt hatte. Harry und Meghan leben seit einigen Jahren in einer noblen Gegend in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien in einem großzügigen Anwesen mit Swimmingpool. Das Paar hat inzwischen zwei Kinder, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2), und drei Hunde. Die beiden unterstützen mit ihrer Stiftung Archewell auch Organisationen, die sich beispielsweise für die psychische Gesundheit, den Artenschutz und andere Anliegen einsetzen.

