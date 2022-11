Manolo Blahnik wird 80 – und arbeitet nonstop

Carrie machte die "Manolos" Ende der 1990er Jahre zum begehrten Objekt vieler Frauen weltweit. Und Blahnik wurde zum "Schuhgott". So nannten den stets bescheiden, selbstironisch und redselig auftretenden Mann nicht nur seine Fans, sondern auch Medien wie die "Washington Post". Am Sonntag wird der Spanier 80. Aber an Pension denkt der Mann, der immer noch jeden Tag arbeitet, nicht. "Ich bin ein Workaholic, ich bin nonstop am Arbeiten."