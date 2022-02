Mailand feierte wieder die Mode

Mit 60 vor Publikum präsentierten Shows war die heute zu Ende gehende Mailänder Fashion Week fast so umfangreich wie in Vor-Corona-Zeiten. Mit dabei waren alle großen Namen der italienischen Mode. Das Traditionshaus Gucci präsentierte etwa seine neue Kooperation mit Adidas. Die Markenzeichen des deutschen Sportartikelgiganten, die drei Streifen, waren omnipräsent in der Show des italienischen Luxushauses.

Männersakkos zu zarten Röcken bei Prada Bild: APA/Fabi

Auch der Wiener Designer Arthur Arbesser stellte in der lombardischen Metropole seine neue Kollektion vor. Als "kompakt und elegant" bezeichnete der 39-jährige seine Kreationen, in denen er erstmals nicht nur Prints, Geometrie und starke Farben zur Geltung bringt, für die er inzwischen international bekannt ist, sondern auch einfarbige Ensembles. Interesse weckte der ehemalige Armani-Schüler allein schon durch den ausgefallenen Schauplatz für seine Show. Für die Präsentation wählte er einen leer stehenden weißen Raum im ersten Stockwerk einer ehemaligen Fabrikhalle.