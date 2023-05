Märchenprinz von Monaco: Fürst Rainier III. wäre 100 geworden

Er baute den Luxushafen aus und das 35.000 Quadratmeter große Kongress- und Kulturzentrum Grimaldi Forum. Er gründete das weltbekannte Zirkusfestival von Monte-Carlo und brachte durch seine Traumhochzeit mit Hollywoodstar Grace Kelly Glamour in das Fürstentum an der Côte d’Azur. Fürst Rainier III., der am Mittwoch, 31. Mai, 100 Jahre alt geworden wäre, hat Monaco zu dem gemacht, was es heute ist: ein Stadtstaat voller Luxus.