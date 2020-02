Madonna bietet Harry und Meghan Wohnung an

Madonna: Meghan und Harry können meine Wohnung mieten Popstar Madonna („Like A Virgin“) hat Herzogin Meghan und Prinz Harry dazu ermuntert, in die USA zu ziehen. „Ich vermiete Euch meine Wohnung in Central Park West“, sagte die 61-Jährige in einem Video auf Instagram gestern.

Das Paar solle nach New York ziehen, nicht nach Kanada. „Da ist es langweilig.“ Kurz darauf preist die Sängerin ihr Apartment an: „Es hat zwei Schlafzimmer, den besten Blick über Manhattan und einen unglaublichen Balkon.“