Luxusmöbel-Designer Rolf Benz ist tot

Der Firmengründer und Namensgeber des Polstermöbel-Herstellers Rolf Benz ist tot. Der 91-Jährige starb in seiner Heimatgemeinde Nagold (in Baden-Württemberg) im Kreise seiner Familie gestorben. Das teilte das Branchenblatt moebelmarkt.de mit.

Rolf Benz, geboren 1933, wuchs er in einer Textileinzelhandelsfamilie auf und trat nach einer Polsterlehre in die Firma seines Onkels ein. 1959 gründete er sein eigenes Unternehmen.

Benz erfand die „Addiform-Elemente“, einzelne Sessel sollten hinzugefügt (= addiert) oder mit einer Bank verbunden werden können Bild: Rolf Benz

Sein Plan: Er wollte Sitzmöbel neu definieren. Der Fernseher hatte die Wohnzimmer erobert, Benz entwarf Möbel, auf denen man sowohl sitzen, als auch liegen sollte. Benz erfand die „Addiform-Elemente“, einzelne Sessel sollten hinzugefügt (= addiert) oder mit einer Bank verbunden werden können.

Benz´ Polstermöbel standen bei Millionären im Wohnzimmer Bild: Rolf Benz

Benz´ Polstermöbel standen bei Millionären im Wohnzimmer. Sogar das Museum of Modern Art in New York hat seit den 80ern eine Couch von ihm in der Ausstellung. Das dort gezeigte Sofa „6500“ gilt als Möbel-Ikone. Ein Klassiker im Bauhausstil, den Benz in den 1980ern entwarf.

Das Sofa „6500“ gilt als Möbel-Ikone. Bild: Rolf Benz

Sein wohl in Deutschland berühmtestes Sofa war die Couch der Sendung „Wetten, dass...?“, auf der bis 2008 Superstars wie Michael Jackson, Madonna oder Julia Roberts Platz nahmen.

Benz designet das "Wetten, dass...?"-Sofa Bild: Archiv

Neben seinem unternehmerischen Wirken war Rolf Benz ein Familienmensch. Mit seiner Frau Hilde hat er vier Kinder und mittlerweile auch dreizehn Enkel und zwei Urenkel. Einer seiner Söhne ist der renommierte Krebsarzt Stefan Benz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader