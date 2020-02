Lugners Opernballgast besteht auf Anreise mit Privatjet

Die italienische Schauspielerin will laut dem Baumeister ausschließlich mit einem Privatjet reisen, da sie "Linienflüge nicht gewohnt" ist. Zudem möchte sie stets mit einem "exklusiven Shuttleservice" zum Flughafen und Hotel gebracht werden.

Lugner will ihr diese Wünsche auch erfüllen. "Es ist zwar teuer genug, aber was bleibt mir übrig", meinte der Baumeister gegenüber der APA. Sonst hat Muti bisher keine weiteren Begehrlichkeiten geäußert. "Ich muss aber noch mit dem Management telefonieren", sagte Lugner.

Muti war die vierte Wahl

Bereits die langwierige Suche nach seiner diesjährigen Begleitung hat "Mörtel" viele Nerven gekostet. Sein bevorzugter "Supergast", wie Lugner sagte, hatte von Anfang an keine Zeit. Als er dann glaubte, mit Skistar Lindsey Vonn einen würdigen Ersatz gefunden zu haben, folgte die nächste Enttäuschung: Zwei Tage nach der Bekanntgabe gab ihm Vonn via Twitter einen Korb. "Hey Leute, wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht in die Wiener Oper gehen werde", schrieb sie in ihrem Tweet.

Damit nicht genug, setzte seine dritte Wahl noch einen drauf. Vor versammelter Presse klingelte am Donnerstag Lugners Telefon. Der Manager der vorgesehenen Begleitung - angeblich eine amerikanische Schauspielerin - richtete ihm aus, dass man sich "übergangen" fühle. Für den Baumeister war Schluss mit lustig: "Sie wäre zwar toll gewesen, aber irgendwann reicht es", sagte er.

Tags darauf, am vergangenen Freitag, war der Spuk (endlich) vorbei. "Wir haben nun Ornella Muti als neuen attraktiven Gast für den heurigen Opernball und eine fixe Zusage."

