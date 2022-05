Lou-Anne, das Topmodel aus Klosterneuburg

Beide Frauen aus Klosterneuburg (Bezirk Tulln) schafften es am Ende unter die besten drei. Die 19-Jährige holte sich den Sieg bei der 17. Auflage, Mutter Martina, 50 Jahre alt, schaffte es auf Platz drei. "Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Mir hat’s einfach Spaß gemacht. Ich gönne es meiner Tochter mehr als mir und bin unglaublich stolz", sagte Mama Martina nach der Verkündung. Tochter Lou-Anne konnte es auch Minuten nach der Entscheidung noch nicht glauben: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich in einer Probe befinde und das eigentliche Finale noch kommt. Ich kann’s nicht glauben", sagte sie.

Fokus auf "Diversity"

Mit besonderem Fokus auf "Diversity", also Vielfalt, war die ProSieben-Show in diesem Jahr in die 17. Staffel gestartet. Nachdem 2021 mit Alex Mariah Peter zum ersten Mal ein Transgender-Model gewonnen hatte, war das Feld der Kandidatinnen diesmal so breit gefächert wie noch nie. Models unterschiedlicher Körpergrößen, Figuren und Altersgruppen kamen unter Klums Top 20.

Gleichzeitig war in den Tagen vor dem Finale die alljährliche Kritik an der Sendung wieder laut geworden: Mehrere ehemalige Kandidatinnen kritisierten das Showkonzept und die Produktionsbedingungen in den sozialen Medien. Der Kritikpunkt war in der Regel allerdings nicht die Teilnahme von Frauen, die unterschiedliche Modeltypen repräsentieren, sondern der Widerspruch zwischen dem neuen Image der Sendung und früheren Staffeln, in denen Klum und ihre Co-Juroren immer wieder kritisch bis abwertend über das Aussehen – teils minderjähriger – Models gesprochen hatten.

Lou-Anne war das an diesem Abend völlig egal: Sie ziert nun das Cover des Magazins "Harper’s Bazaar", darf an einer Kampagne von "Mac-Cosmetics" mitwirken und bringt 100.000 Euro Siegerprämie nach Klosterneuburg.