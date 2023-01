Lisa Marie Presley: Tod ihres Sohnes hat ihr Herz gebrochen

Bei der Verleihung der Golden Globes am vergangenen Dienstag absolvierte Lisa Marie Presley (54) ihren letzten Auftritt. Dort wurde sie zum Film über das Leben ihres Vaters Elvis Presley interviewt – sie wirkte schwach und klammerte sich am Arm ihrer Begleitung fest. In der Nacht auf Donnerstag wurde sie leblos in ihrem Haus gefunden, die Ärzte konnten sie nicht retten. Wie es heißt, soll sie an einem Herzinfarkt gestorben sein. Ihr Herz aber brach schon vor drei Jahren, als ihr Sohn Benjamin im Alter von 27 Jahren Suizid beging. In einem ihrer letzten Postings auf Instagram schrieb sie: Es ist – nach dem Tod des eigenen Kindes – eine echte Entscheidung, weiterzumachen, "eine, die ich jeden einzelnen Tag treffen muss und die ständig eine Herausforderung darstellt". Und: "Das Leben von mir und meinen drei Töchtern, wie wir es kannten, wurde durch seinen Tod völlig zerstört."

Viele Tragödien: Lisa Marie Presley war erst neun Jahre alt, als sie Zeugin davon wurde, wie ihr Vater Elvis Presley im August 1977 zusammenbrach und ebenfalls an einem Herzinfarkt starb. In ihren Teenager-Jahren nahm sie so viele Drogen, dass ihre Familie Hilfe bei der Sekte Scientology suchte. Details ihres Drogenkonsums kamen erst 2017 ans Licht, als sie in einer eidesstattlichen Erklärung zugab, nicht nur abhängig von Opioiden gewesen zu sein, sondern auch von Kokain, Schmerzmitteln und Alkohol. In mehreren Kliniken habe sie immer wieder versucht, clean zu werden.

Turbulentes Liebesleben: 1988 heiratete sie Danny Keough, mit dem sie die Kinder Riley und Benjamin bekam. Die Ehe hielt sechs Jahre lang. Von 1994 bis 1996 war Presley die Frau an der Seite von Michael Jackson. Als Paar produzierten die beiden Unmengen an Schlagzeilen. Dann folgte Kurzzeitehe Nummer drei mit Schauspieler Nicolas Cage. Die beiden waren nur 107 Tage lang verheiratet. Danach ehelichte Presley den Musiker Michael Lockwood. Die Verbindung hielt zehn Jahre, das Paar bekam gemeinsam Zwillinge. Bis zu Presleys Tod stritten sich die Ex-Eheleute erbittert.

Großes Leid für Priscilla Presley: Lisa Marie war die einzige Tochter von Schauspielerin Priscilla Presley (77). "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einer Mitteilung der 77-jährigen Schauspielerin. "Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je kannte."

Autor Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit