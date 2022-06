Viele Mädchen träumen vom Modebusiness; aber nur ganz selten schaffen sie es mit diesem Wunsch in die Wirklichkeit. Schülerinnen – und einzelne Schüler – der HBLA Lentia in Urfahr kommen ihrer Vision einmal im Jahr sehr nahe: Bei der heurigen Modeschau am 30. Juni im Linzer Brucknerhaus zeigen die jungen Designerinnen ab 19.30 Uhr wieder, was sie können.