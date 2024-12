Lilly Becker geht ins Dschungelcamp

Wie der Privatsender RTL verkündete, werden die beiden ab 24. Jänner in der 18. Staffel teilnehmen.

Die 48-jährige Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, setzte sich in dem Verkündungsvideo schon mit ihrer potenziellen Rolle im Camp auseinander: Sie wolle nicht die Team-Mutti werden. "Ich bin Full-Time-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel - um einfach mal keine Mama zu sein." Zugleich wolle sie ihrem Sohn dort zeigen, was seine Mutter alles kann. Sie nahm bereits am Reality-Format "Global Gladiators" teil.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt am 24. Jänner und läuft 18 Tage lang zur Primetime 20.15 Uhr - anders als zuvor nicht erst am späteren Abend nach 22.00 Uhr. Großer Finalsonntag ist der 9. Februar.

Mehr zum Thema Society & Mode Mittelfinger gezeigt: Aufregung um Armin Assinger bei Veranstaltung in Breitenfurt BREITENFURT. Am Montagabend moderierte ORF-Moderator Armin Assinger eine Infoveranstaltung in Breitenfurt, Niederösterreich. Mittelfinger gezeigt: Aufregung um Armin Assinger bei Veranstaltung in Breitenfurt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Becker Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.