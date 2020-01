Lilli Schweiger will Tischlerin werden

Tischlerei statt Filmstudio: Lilli Schweiger will die Schauspielerei, anders als ihr Vater Til (56), vorerst nicht zu ihrem Beruf machen. Sie werde im August in Berlin eine Tischlerlehre beginnen, sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Wenn ich doch in die Filmbranche gehen sollte, dann würde ich mich für die Regie interessieren", sagte die 21-Jährige. Am Tischlerberuf interessiere sie vor allem das handwerkliche Arbeiten. "Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann", sagte die Abiturientin.

Die Filmbranche ist der 21-Jährigen alles andere als fremd: Ihre erste Rolle hatte sie bereits 2007 in dem Film "Keinohrhasen". Zuletzt stand sie für den aktuellen Kinofilm ihres Vaters "Die Hochzeit" vor der Kamera.