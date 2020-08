Liebt Brad Pitt ein deutsches Model?

Brad Pitt (56) und Nicole Poturalski wurden am Flughafen Le Bourget in Paris gesehen. Von dort ging es in den Süden Frankreichs, zum Flughafen Le Castellet, der sich in der Nähe von Brad Pitts Schloss „Château Miraval", befindet. Sowohl der Schauspieler als auch seine Begleiterin trugen Gesichtsmasken - und verhielten sich Medienberichten zufolge wie „verliebte Teenager". Sie küssten sich und Brad war ihr gegenüber sehr aufmerksam", schreibt das amerikanische “OK!” Magazin.

Nicole Poturalski ist ein Model aus Deutschland. Dem Magazin Gala zufolge ist die 27-Jährige Mutter eines Sohnes, spricht fünf Sprachen und benutzt den Namen “Nico Mary” für ihre Modelkarriere.

Brad Pitt ist bereits seit vier Jahren von Angelina Jolie, 45, getrennt, aber immer noch nicht geschieden. Die beiden verhandeln noch immer über das Sorgerecht für ihre sechs Kinder: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, und die 12-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox.

