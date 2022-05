Liebes-Aus bei Elisabeth Görgl

Seit 2015 waren die ehemalige Skifahrerin und der Musiker ein Paar. "Ich schreibe gerade an neuen Texten. Ich hab noch eine Nachricht für euch. Christopher und ich sind kein Paar mehr. Wir werden aber in Freundschaft verbunden bleiben", so die Dancing-Stars-Gewinnerin auf Instagram. Weitere Infos wollen die beiden geheim halten.

