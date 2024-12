Letztes Bauwerk: Grabstein von Richard Lugner aufgestellt

Der Granitstein in "Lugner Rot" stammt aus Indien und wurde vom Baumeister persönlich ausgesucht. -

Der Granitstein in "Lugner Rot" stammt aus Indien und wurde vom Baumeister persönlich ausgesucht. Jetzt wurde er in der Gruft am Grinzinger Friedhof aufgestellt, wie es seitens der Familie hieß.

Im "Sinne von Richard Lugner" wird am 24. Dezember zudem ab 15.00 Uhr in der Lugner City ein Weihnachtsfest für Personen gefeiert, die sich "kein Weihnachtsfest leisten können oder sonst alleine wären". "Keiner soll zu Weihnachten allein sein." Die Gäste erwartet demnach ein festliches Beisammensein mit Essen, Getränken und Musik.

Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen.

