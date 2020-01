Lernen, lieben, lachen: Bill Gates Tochter hat sich verlobt

Die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates ist verlobt. Der ägyptische Springreiter Nayel Nassar habe um ihre Hand angehalten, teilte Jennifer Gates per Instagram mit. "Ich kann es gar nicht erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu lernen, zu wachsen, zu lachen und zu lieben. Eine Million mal: Ja." Dazu veröffentlichte Gates ein Foto des Paares im Schnee.

Medienberichten zufolge haben sich die beiden an der Stanford-Universität in Kalifornien kennengelernt, wo die 23-jährige Gates, die auch als Reiterin aktiv ist, Medizin studiert. Ihre Mutter Melinda Gates teilte das Bild per Instagram und kommentierte, sie freue sich riesig für die beiden. Jennifers Vater, Microsoft-Gründer Bill Gates, gehört zu den reichsten Menschen der Welt.