Leni Klum modelt für die Berliner Fashion Week

Die 16-Jährige präsentierte in einem am Montag veröffentlichten Video zur Berliner Modewoche in Kraftwerk-Kulisse die Outfits verschiedener Labels und Designer, darunter Esther Perbandt, Kaviar Gauche, Michael Sontag und Lala Berlin. Das Ganze war nach Angaben der Veranstalter ein "Fashion-Film", also kein klassischer Auftritt auf dem Laufsteg.

Der vom Senat geförderte Berliner Salon ist Teil der Fashion Week, die am Montag begann. Dieses Jahr findet sie wegen der Corona-Pandemie überwiegend digital statt.

In der aktuellen Ausgabe der deutschen "Vogue" (Jänner/Februar) hatte die 16-Jährige ihr Model-Debüt gegeben - mit Mutter Heidi (47) auf dem Cover und in einer Modestrecke. Dass die Familie in Berlin weilt, war am Samstag bei Instagram zu verfolgen. Heidi Klum postete dort ein Foto ihres Ausflugs auf dem Teufelsberg.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heidi Klum Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.