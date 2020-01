Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein

Wie das deutsche "Bunte"-Magazin online berichtete, sollen die beiden Musiker einen Liebesurlaub in den Bergen verbracht haben. Gäste eines Hotels am Tegernsee berichteten, dass sie die beiden dort über Silvester zusammen gesehen hätten. Ihre Zuneigung zueinander hätten die beiden Stars offen gezeigt, so die Zeugen.

Mark Forster Bild: (REUTERS)

Auf Instagram ließ Lena Meyer-Landrut (28) ihre Follower an ihrem Aufenthalt in den bayerischen Voralpen teilhaben: Sie postete ein Video aus ihrem Hotelzimmer, in dem sie ihren Fans "ein frohes Neues" wünscht. Ein andermal zeigte sie sich mit silberner "Happy New Year"-Krone.

Ein Foto von Mark Forster teilte die Sängerin nicht. Der 35-Jährige soll jedoch in der Silvesternacht nicht von ihrer Seite gewichen sein. Zuletzt hatte die 28-Jährige angekündigt, sich vorübergehend von den sozialen Netzwerken zurückzuziehen: "Verabschiede mich hiermit, breche auf zu nem kleinen Social Media detox", postete die "Better"-Sängerin vor wenigen Tagen.

Schon länger ein Paar?

Bestätigt haben die beiden Popsänger ihre Beziehung noch nicht. Laut "Bild"-Zeitung soll es schon vor mehreren Monaten zwischen den beiden gefunkt haben. Im Februar vergangenen Jahres sagte Meyer-Landrut in der "Brigitte" über ihren Jurykollegen beim TV-Casting "The Voice Kids": "Er ist ein super Typ, wir verstehen uns sehr gut. Er hat die Garderobe neben mir und manchmal kommen kleine Klopfzeichen. Er ist zu Recht 'Everybody's Darling', ein herzensguter Mensch, ehrlich und authentisch - vor und hinter der Kamera und das schätze ich sehr an ihm."

Vor genau einem Jahr, im Januar 2019, hatte die Song-Contest-Gewinnerin von 2010 ihre Trennung von ihrem Freund Max von Helldorf bekannt gegeben, mit dem sie acht Jahre liiert war. Auch Mark Forster soll sich im vergangenen Jahr von seiner langjährigen Freundin getrennt haben.