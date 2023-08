Lena Meyer-Landrut: Kreuzbeinbruch nach Fall vom Pferd

Das teilte die aus Hannover stammende Sängerin am Dienstag auf Instagram mit. Sie sei vom Pferd gefallen. "Ich versuch, mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam", schrieb Meyer-Landrut. Zahlreiche Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer wünschten ihr eine gute Genesung.

Meyer-Landrut hatte zuletzt mit "What I Want" ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum rausbringen.

