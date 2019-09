Langjähriger Elvis-Fotograf Ed Bonja in Berlin gestorben

Das teilte der Berliner Showproduzent Bernhard Kurz unter Berufung auf Informationen aus dem Krankenhaus mit. Bonja und Kurz arbeiteten seit Jahren für eine Musical-Produktion über Elvis Presley (1935-1977) in Berlin zusammen. Bonja sei am Mittwoch im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin gestorben, hieß es.

Der Fotograf kannte Presley nach eigenen Angaben seit den 1960er-Jahren und war in den 1970er-Jahren Konzertfotograf des Rock'n'Roll-Musikers. Aufnahmen von Bonja zieren auch LP-Cover des Musikers. Sein Archiv mit zum Teil noch unveröffentlichten Aufnahmen umfasst rund 9000 Fotos von Elvis Presley.