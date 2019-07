Lady Gaga und Bradley Cooper ein Paar?

Mehr als nur Film-Liebe? Das neue Traumpaar der US-Unterhaltungsindustrie soll sogar schon eine gemeinsame Wohnung im New Yorker Stadtteil West Village bezogen haben: Dort, in einem der teuersten Wohnbezirke Manhattans, soll Cooper erst vor Kurzem für 13,5 Millionen Dollar ein fünfstöckiges Reihenhaus gekauft haben, wo er damals noch zusammen mit seiner Frau, dem russischen Top-Model Irina Shayk, leben wollte.

Dass es zwischen Cooper und Lady Gaga funkt, war Beobachtern spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Oscar-Gala Ende Februar klar. Gemeinsam sangen sie auf der Bühne dort vor einem Millionenpublikum den preisgekrönten Titel "Shallow" aus dem Soundtrack des Kinofilms "A Star Is Born". In dem Streifen spielt Lady Gaga die weibliche Hauptrolle, während Cooper den alternden Country-Star gibt, der die junge Sängerin (Lady Gaga) entdeckt und ihr zum Durchbruch verhilft. Der Film war für insgesamt acht Oscars nominiert, gewann schließlich aber nur einen Oscar in der Kategorie "Bester Song".