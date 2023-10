Kronprinzessin Leonor von Spanien wird 18

Zur Feier des Tages wird sie unter anderem im Unterhaus des Parlaments in Madrid den Eid auf die Verfassung leisten. Doch die meisten ihrer Landsleute interessieren sich weniger für diese Zeremonie als vielmehr für die Folgen, die das Erreichen der Volljährigkeit nach allgemeiner Erwartung haben wird.

Man hofft, dass die junge Frau, die im Sommer nach der Matura eine dreijährige militärische Ausbildung begonnen hat, sich als Erwachsene endgültig vom elterlichen Schutz lossagt, der in Spanien von Medien oft als "übertrieben" kritisiert wurde. Während andere europäische Königshäuser den Thronfolgern und deren Geschwistern mehr Freiheiten einräumen, schienen die öffentlichen Auftritte von Leonor und Sofía (16), der beiden Töchter von König Felipe (55) und Königin Letizia (51), bisher bis ins kleinste Detail geplant, ja fast perfekt "choreografiert".

Hoffnung für die Monarchie

Was man über Leonor weiß, ist nicht viel: Zu ihren Hobbys gehören Volleyball, Ballett und Reiten. Außerdem spiele sie auch gern Cello und sei eine gute Schülerin gewesen, heißt es. Für "El País" und andere Medien in Spanien steht unterdessen fest, dass das Königshaus in Madrid auf Leonor setzt, um die unter Felipe eingeleitete Modernisierung der spanischen Monarchie zu beschleunigen. Sie soll dafür sorgen, dass die vielen Politiker vor allem des linken Spektrums sowie die Medien und Beobachter, die den Untergang der Madrider Monarchie prophezeien, nicht recht behalten.

