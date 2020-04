Konkurrenz für die Jogginghose: Muster, Sandalen und Safari in Mode

Jogginghosen sind im Homeoffice derzeit groß in Mode. Aber nicht nur sie. Wer Lust auf fesche Frühlingstrends hat, findet diese in vielen kleineren Geschäften in Oberösterreich, die seit Dienstag wieder geöffnet haben. Die OÖN haben sich deshalb bei regionalen Modehändlerinnen nach den Trends erkundigt, die man heuer mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand anprobiert.

Angesagt seien vor allem Pastelltöne wie Rosé und Hellblau, aber auch kräftige Farben wie Orange, Rot und Pink sowie gebrannte Töne, die man mit leuchtendem Weiß kombiniert, sagt Barbara Schwetz-Penz, Chefin von Penz Moden. Und was man heuer unbedingt haben müsse, sei eine Culotte. "Diese Hose hat einen weiten Schnitt und ist meist aus leichten Stoffen gefertigt, oft hat sie einen geknoteten Gürtel", erklärt die Fachfrau. Man trage sie mit Sneakers oder anderen flachen Schuhen, dazu schmale Oberteile, kastige Pullis und Westen oder kurze Blazer.

Eine Culotte ist bequem und topmodisch zugleich. Bild: Sabine Kneidinger

Lässig und sportlich

Wer lieber Röcke mag, findet heuer besonders viele in Midi-Länge, also bis Mitte der Wade. "Die stehen fast jeder Frau, sind oft leicht ausgestellt und aus Plissee", sagt Schwetz-Penz. Neben Blümchen sind ethnische Prints, Paisley- und auch Ketten-Muster besonders angesagt. "Sehr lässig ist außerdem der Safari-Look in Olive- und Kakitönen, mit Culotte oder Cargohose", so die Expertin. Edle und natürliche Materialien stehen im Vordergrund, darunter Leinen, Seide und Baumwolle.

"Insgesamt ist die Mode eher lässig-sportiv. Mit hohen Schuhen kann man aber aus einem sportlichen Outfit ganz schnell ein elegantes machen."

Blumen zieren die Kleider der Sommerkollektion von Lena Hoschek. Bild: Hoschek

Flach ist Trend

Die Wiederentdeckung eines Schuh-Klassikers betrifft den Loafer. "Diese flachen Schuhe gibt es in vielen Farben und sie sind etwas Neues neben den Sneakers, die nicht mehr wegzudenken sind", sagt Andrea Hirschvogel, eine der Geschäftsführerinnen von Eiler Schuhe in Linz. Es gebe auch ein Comeback der Sling-Pumps und so viele Sandalen wie Sand am Meer. Zwei Arten sind besonders aktuell: Sneaker-Sandalen mit Sportböden und 70er-Jahre-Modelle in Naturfarben mit Plateau und Blockabsatz.

Sandalen gibt es heuer wie Sand am Meer, außerdem flache Loafer in vielen Farben. Bild: Eiler

Die passende Tasche fällt heuer oft klein aus. "Die It-Bags sind Umhängetascherl in Handygröße, die sehr schlicht gehalten sind", sagt Petra Illenberger vom gleichnamigen Lederfachgeschäft, das in Wels seit Dienstag wieder geöffnet hat, in der PlusCity in Pasching aber noch nicht.

Klein ist groß in Mode: Umhänge-Taschen in Handygröße Bild: Illenberger

Die angesagten Bauchtascherl werden auch schräg über den Oberkörper getragen und sind oft aus veganem "Leder". Was die Farben angeht, sind Pastell- und Nude-Töne wie Cognac, Beige und Weiß angesagt. Im sportiven Bereich, also bei stadtfeinen Rucksäcken, sieht man auch Knallfarben.

