Kondolenzbuch und Gedenkstunde für Lugner

Am Samstag, 31. August, um 9 Uhr wird eine öffentliche Gedenkstunde im Stephansdom abgehalten, wo der am Montag verstorbene Unternehmer dann aufgebahrt ist. Danach wird der Sarg um die Ringstraße, bis zur Lugner City und zur Kirche Kaasgraben in Wien-Döbling geführt.

Beisetzung im engsten Familienkreis

Nur im engsten Familien- und Freundeskreis findet danach die Beisetzung am Friedhof Grinzing statt. Die liturgische Begleitung für den mit 91 Jahren verstorbenen Lugner übernimmt Dompfarrer Toni Faber.

