Königliche Weihnachtspost: Was Charles und Camilla heuer verschicken

Das Foto, das in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde, zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket und mit bunt-gestreifter Krawatte. Seine Ehefrau Königsgemahlin Camilla, die ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanen-Motiv trägt, schaut ihn strahlend an. Das Bild wurde am 3. September während der Highland Games im schottischen Braemar gemacht. Charles war damals noch Thronfolger - seine Mutter Queen Elizabeth II. starb fünf Tage später auf Schloss Balmoral, nur wenige Kilometer von Braemar entfernt.

