Königin "ohne Fehl und Tadel"

Als Mathilde d’Udekem d’Acoz 1999 erstmals auf der Bildfläche in Belgien erschien, war die damals 26-Jährige im Land weitgehend unbekannt. Heute ist sie aus dem Palast nicht mehr wegzudenken, zusammen mit König Philippe (62) bildet sie ein eingespieltes Team an der Spitze des Staates. An diesem Freitag feiert die Monarchin aus altem flämischen Adel ihren 50. Geburtstag.

Bis zur Verlobung war die Beziehung zwischen dem damals 39 Jahre alten Kronprinzen Philippe und seiner Mathilde drei Jahre lang geheim gehalten worden. Am 4. Dezember 1999 dann die royale Hochzeit: Mathilde – ein Star war geboren, so hieß es. Vom "Mathilde-Effekt" war die Rede, von einer Ähnlichkeit zur britischen Prinzessin Diana und von neuem Glanz für das belgische Königshaus.

2001 wurde die erste Tochter geboren – die heute 21 Jahre alte Kronprinzessin Elisabeth. Es folgten Gabriel (19), Emmanuel (17) und Eleonore (14). Seit 2013 sind Philippe und Mathilde die Monarchen des Landes zwischen Nordsee und Ardennen.

Zusammen mit ihrer Elisabeth bringt Mathilde ein wenig Glamour in den Palast – ohne sich bisher auch nur einen größeren Fehltritt geleistet zu haben. Die Zeit, in der das belgische Königshaus für Skandale stand, ist vorbei. Und Skandale gab es reichlich.

Uneheliche Kinder und Partys

So hat Philippes Vater, der ehemalige König Albert (88), etwa eine uneheliche Tochter in den Palast gebracht. Erst nach jahrelangem Vaterschaftsstreit entschied ein Gericht 2020 im Sinne der Künstlerin Delphine Boel – und machte sie zur Prinzessin. Alberts Frau Paola galt in den 60ern als "Party-Prinzessin".

Unter Philippe und Mathilde gebe sich das Königshaus dagegen "hoch professionell", sagte Vincent Dujardin, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Löwen, jüngst der Zeitschrift "Paris Match". Mathilde verkörpere ziemlich gut die Philosophie des Palasts, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Zugleich schwärmte Dujardin davon, wie hervorragend Mathilde ihren Mann ergänze. "Mathilde ist eindeutig ein Trumpf für den König."

