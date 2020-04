Königin Margrethe wünscht sich zum 80er Blumen für andere

Blumen sollen zu ihrem Ehrentag nicht zu ihr, sondern an ältere Menschen in ihrem Land geschickt werden. "Die Königin erhält jedes Jahr zu ihrem Geburtstag Blumen aus nah und fern", teilte das dänische Königshaus am Donnerstag mit. "In diesem Jahr fordert die Königin dazu auf, dass man stattdessen einen Strauß an einen der vielen älteren Mitbürger schickt, die es in dieser Zeit besonders schwer haben."

Die Monarchin wird am Mittwoch, dem 16. April 80 Jahre alt. Alle Aktivitäten und Veranstaltungen zu ihrem Ehrentag sind wegen der Coronavirus-Pandemie vorab abgesagt worden.