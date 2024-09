Im deutschsprachigen Raum ist sie noch populärer als in ihrer Heimat Großbritannien. Erst spät wurde Rosamunde Pilcher zur internationalen Bestsellerautorin. Heute steht ihr Name für ein eigenes Genre – für etwas kitschige Liebesgeschichten, Wohlfühlunterhaltung und märchenhafte Bilder von Großbritannien fernab der Realität. Am Sonntag jährt sich der Geburtstag der Britin zum 100.