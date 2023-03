König Charles muss Frankreich-Besuch verschieben - aus heiklem Grund

Dies teilte der Elysee-Palast in Paris am Freitag mit. Die Entscheidung sei nach einem Telefonat zwischen Charles und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen worden. Grund sei die Ankündigung eines erneuten Protesttages gegen die Pensionsreform am Dienstag. Ein neues Datum für den Besuch stehe noch nicht fest.

Der Monarch sollte ursprünglich am Sonntag in Frankreich eintreffen. In dem Land kommt es aktuell verstärkt zu Protesten und Streiks wegen Macrons Pensionsreform. Teils werden diese von Ausschreitungen begleitet. Allein am Donnerstag gab es mehr als 450 Festnahmen und etwa 440 verletzte Polizisten und Gendarmen.

Mehr als 450 Festnahmen bei Pensionsprotesten in Frankreich PARIS. Bei gewaltvollen Protesten gegen die beschlossene Pensionsreform sind in Frankreich Hunderte Menschen festgenommen worden.

