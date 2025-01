Kitzbühel: "Weißwurst" dominiert von "Steirermen" Arnie und Gabalier

Der uneingeschränkte Blitzlichtgewitter-König: Arnold Schwarzenegger, der den Weißwurst-Kessel fast zum Überlaufen brachte. "Arnie" kam "solo" ohne Freundin Heather und Kinder. Gegen Mitternacht riss dann ein anderer "Steirerman" die Aufmerksamkeit an sich: Andreas Gabalier gab ein umjubeltes Konzert.

Hollywoodstar Schwarzenegger kam in Begleitung seiner steirischen Cousine Monika Ficzko und "Buddy" Ralf Moeller. Frisch aus New York von den Dreharbeiten zu seinem Weihnachtsfilm "The Man with the Bag" eingeflogen und gemäß seiner Rolle als Weihnachtsmann mit weißem Rauschebart, verzichtete der 77-Jährige diesmal auf den Gang über den Red Carpet, sondern tauchte gleich beim Epizentrum auf: dem Weißwurstkessel.

Halligalli um den Kessel

Um ebendiesen brachen wieder einmal alle Dämme, spätestens mit den üblichen Fanfaren-Klängen gegen 20.00 Uhr. Der Weißwurstkessel - ein Hexenkessel. Heftiges Gedränge, Blitzlicht, der Kampf um die besten Positionen, Fotografen im Ausnahmezustand.

Mit dem "Terminator" - umringt von der Stanglwirt-Familie Hauser und gesäumt von Skilegende Fritz "The Cat" Strobl und Schlagersänger Marc Pircher - und dem Glocken-Geläute ging die Eröffnung ihre unausweichlichen Wege. Aber nicht bevor Schwarzenegger wie gewohnt das "beste Essen und die beste Bedienung" beim Stanglwirt euphorisch in den Himmel hob. "Die Weißwurstparty ist die größte und beste Weißwurstparty der Welt", tönte es in unverwechselbarem American-Steirisch. Die Zahlen deuten jedenfalls darauf hin: 2.800 Gäste nahmen sich rund 8.000 Weißwürste und 8.000 Brezen vor.

Gabalier konzertierte in Reithalle

Am Kessel unter anderem auch zugegen: Gabalier, der später für einen weiteren Höhepunkt sorgte und die altehrwürdigen Stanglwirt-Gemäuer zum Beben brachte: Der "VolksRock'n'Roller" gab kurz vor Mitternacht in der zur Konzertarena umfunktionierten Reithalle ein komplettes Konzert zum Besten, wie der Stanglwirt Samstagfrüh mitteilte. Der 40-Jährige spielte dabei all seine größten Hits.

Erneute Promi-Parade

Neben den "Steirermen" Schwarzenegger und Gabalier sowie den "Weißwurst-Star-Newcomern" Peter Maffay und Matthias Schweighöfer rückte einmal mehr eine ganze Promi-Armada in Going an. Als da unter anderem gewesen wären: DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie, Schauspieler Wolfgang Stumph, Schlagersängerin Melissa Naschenweng, Ex-Model Barbara Meier und Model Franziska Knuppe, Sänger Gregor Glanz, Kosmetikunternehmerin Judith Williams, Schauspieler Mark Keller, The BossHoss, TV-Star Elton und Schauspielerin Simone Thomalla.

68.000 Euro für guten Zweck

Bei all dem Trubel wurde übrigens offenbar auch der gute Zweck nicht vergessen: Der Stanglwirt versteigerte ein begrenztes Kartenkontingent zugunsten karitativer Projekte, hieß es. Der gesamte Erlös sowie zusätzliche Einnahmen aus einem Teil des Ticketverkaufs flossen in diesem Jahr an drei soziale Projekte: Schwarzeneggers "Climate Initiative" zugunsten der Tiroler Bergrettung (37.000 Euro), die Peter Maffay Stiftung Tabaluga (20.000 Euro) und Wings for Life (11.000 Euro).

