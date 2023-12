Kein Weihnachtsfriede: Warum Amira Pocher nicht mit Oliver feiert

Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" waren Amira und Oliver Pocher am Samstagabend noch einmal mehr oder weniger unfreiwillig vereint – dass sie zusammen mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen in diesem Jahr Weihnachten feiern, scheint allerdings ausgeschlossen. Das zumindest legen Aussagen am Rande der Veranstaltung nahe. "Ich werde mit meinen Kindern und meiner Familie in Köln feiern. Die kommen aus Österreich angereist. Ich freue mich sehr, weil ich Weihnachten liebe: die Feiertage, die Musik, die Kekse", sagte Amira Pocher der "Bild"-Zeitung. Ihren Noch-Ehemann Oliver erwähnte sie nicht.

Über den Comedian sprach sie dagegen in anderem Zusammenhang: "Ich mag das alles nicht, finde das total unangenehm, Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und so ein Theater zu machen", sagte sie dem Magazin "Bunte" am roten Teppich der Spendengala. Eine Anspielung auf Gerüchte über eine angebliche Affäre der 31‑Jährigen, die Oliver Pocher immer wieder befeuerte. Amira weiter: "Man könnte mit mir einfach ganz normal sprechen und dann könnte man auch Weihnachten friedlich miteinander verbringen – für die Kinder wäre das wirklich wünschenswert." Die gebürtige Österreicherin brauche erstmal Zeit "um zu heilen" und da wäre engerer Kontakt zu Olli kontraproduktiv.

Wie Olli die Feiertage verbringen wird, weiß er selbst noch nicht. Auf jeden Fall nicht bei seinen Eltern in Hannover. "Was soll ich denn in Hannover? Meine Eltern sind Zeugen Jehovas. Da wird kein Weihnachten gefeiert", so Olli zur "Bild" und gibt auch zu noch keinen Plan zu haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper