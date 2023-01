Kaum jemand wusste, dass Tatjana Patitz Brustkrebs hatte

Das deutsche Model Tatjana Patitz ist im Alter von 56 Jahren in ihrer kalifornischen Wahlheimat an Brustkrebs verstorben. Wie lange sie bereits gegen die schwere Krankheit gekämpft hatte, ist nicht bekannt. Kaum jemand wusste von ihrem Krebs. Im Gegensatz zu vielen anderen prominenten Frauen hatte sie ihr Leiden niemals öffentlich gemacht. Das ehemalige Supermodel lebte sehr zurückgezogen und zeigte auf Instagram nicht viel von ihrem Privatleben. Im Herbst des Vorjahres trat sie noch öffentlich auf – ihr 19-jähriger Sohn Johna war stets an ihrer Seite.

Gut heibar, wenn früh erkannt

In Österreich erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, allein in Oberösterreich wird diese Diagnose rund 900 Mal im Jahr gestellt, Tendenz steigend. Als Gründe dafür nennt Krebshilfe-Oberösterreich-Präsident Martin Burian die besseren Diagnosemethoden und zunehmende Lebenserwartung. „Je älter wir werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken.“

Allgemein gilt Brustkrebs heute als „gut behandelbar und heilbar“. Rechtzeitig erkannt und behandelt, sind sehr viele Brustkrebserkrankungen heilbar. Immerhin sind in Österreich fünf Jahre nach der Diagnose noch rund 87 Prozent der Patientinnen am Leben.

Bei 20 bis 30 Prozent der Patientinnen mit frühem Brustkrebs tritt die Erkrankung – teils nach vielen Jahren – wieder auf und bildet Metastasen. Dank neuer Behandlungsmethoden besteht die Möglichkeit, trotz Krankheit im fortgeschrittenen Stadium ein längeres Leben bei weitgehend guter Lebensqualität zu führen. Die beste Methode zur Früherkennung ist die Mammografie, also die Röntgenuntersuchung der Brust, bei der kleine Tumore, die bei der monatlichen Selbstuntersuchung nicht getastet werden können, festgestellt werden. Ab dem 40. Lebensjahr sollten Frauen in einem Intervall von zwei Jahren zur Mammografie gehen, die häufig durch eine Ultraschalluntersuchung der Brust ergänzt wird.

Tatjana Patitz im Jahr 2016 mit ihrem Lieblingsfotografen Peter Lindbergh. Bild: APA

Tatjana Patitz

Die gebürtige Hamburgerin Tatjana Patitz gehörte gemeinsam mit Cindy Crawford und Naomi Campbell zu den erfolgreichsten Supermodels der 80er- und 90er-Jahre. Sie zierte die Titelseiten zahlreicher großer Modemagazine. In den vergangenen Jahren lebte sie zurückgezogen auf einer Farm in den USA und setzte sich als Aktivistin für Tier- und Naturschutz ein.

2022 kehrte sie dann mit einer großen Kampagne für das deutsche Label Comma in die Öffentlichkeit zurück. Im Oktober kam sie zur „Tribute to Bambi“-Charity-Gala nach Berlin – es sollte ihr letzter großer Auftritt werden. Sie hinterlässt einen Sohn, ihre Schwester und ihre Eltern, wie es in der Mitteilung ihrer Agentin heißt.

