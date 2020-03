Katy Perry schwanger?

US-Sängerin Katy Perry (35, "Firework") hat Schwangerschaftsgerüchte forciert. Gestern stellte sie auf Instagram und Twitter einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu ihrer neuen Single "Never Worn White" vor. Darin ist sie einmal von Blumen überhäuft und einmal in einem Hochzeitskleid mit rundem Bauch singend zu sehen. Dazu schrieb Perry: "Lasst mich nur sagen, dass es ein vollbepackter Sommer wird..." Sie fügte ein Herz sowie den Hashtag zu ihrer neuen Single hinzu, die am 4. März herauskam.

Viele ihrer Follower posteten Vermutungen, wonach Katy Perry und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, "Herr der Ringe") ein Baby bekommen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Buben aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr. Die Schwangerschaftsgerüchte hat das Paar bisher jedoch nicht offiziell bestätigt. Perry hatte erst vor kurzem ein Gratis-Konzert für australische Buschbrand-Opfer angekündigt.