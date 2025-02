Kate spricht nicht mehr über Kleider

Die Prinzessin zu Besuch in einem Kinderspital in Cardiff

Prinzessin Kate (43) wird weltweit für ihren Stil bewundert. Die Ehefrau von Prinz William (42) findet allerdings, dass die Medien ihrer Kleidung mehr Aufmerksamkeit schenken als den Themen, die ihr wichtig sind.

Deshalb wird der Kensington-Palast die Namen der Luxusmarken, die Kate trägt, nicht mehr nennen. "Die Prinzessin von Wales möchte, dass man sich auf ihre Arbeit konzentriert und nicht auf ihre Garderobe", heißt es in einer Erklärung. Der 43-Jährigen liegt vor allem die Gesundheit von Kindern in Großbritannien am Herzen – so hat sie etwa eine Stiftung für frühkindliche Entwicklung gegründet.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader